Ambra Angiolini e Asia Argento: la foto social, i messaggi e un nuovo progetto

Ambra Angiolini e Asia Argento insieme in una nuova serie tv, forse per Prime Video. L'ex di Massimiliano Allegri e la figlia di Dario Argento hanno condiviso sui social un identico post, che le vede raffigurate insieme in lingerie sdraiate su un letto. A corredo dell'immagine le parole dell'ex giudice di X Factor: "A.A. & A.A. Lei è tutti i viaggi che non ho fatto e tutto quello che non è accaduto, tutto il talento che non ho, tutta la fragilità che combatto e …viceversa". Poi l'hashtag #inprogress, ad indicare che c'è un progetto in lavorazione.