Fedez snobba il karate: "Sport inutile". E il campione Busà replica così

La replica di Luigi Busà

La replica al rapper è arrivata dal campione azzurro di karate Luigi Busà, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. In un video condiviso suo suo profilo social, l'atleta ha prima fatto vedere un frame del podcast di Fedez in cui si parla dell'inutilità del karate, poi è arrivato il suo commento: "Penso che lo sport sia come una canzone può piacere o non piacere, ma non credo che sia inutile". Poi ha aggiunto: "Il karate è una delle più antiche arti marziali che esiste e insegna il rispetto e la disciplina per noi stessi e per gli altri. Partiamo tutti dallo stesso livello fin da piccolini, ad arrivare poi a grandi campioni che vincono europei, mondiali, fino alle Olimpiadi. Ovviamente abbiamo tutti lo stesso obiettivo che è quello di fare sport e promuovere il valore del rispetto e dell'uguaglianza". Un video fatto, come ha sottolineato lo sportivo, non solo per difendere il karate, ma in difesa di qualsiasi altro sport.