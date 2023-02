Wanda Nara in Turchia da Icardi: i figli, la sorpresa e il gesto social

Wanda Nara torna in Turchia nel bel mezzo del gossip internazionale che la vede protagonista (il suo nome è stato affiancato a quello dell'ex calciatore dell'Inter Keita Balde). Nelle scorse ore la manager argentina ha condiviso alcune Instagram stories che attestano il suo rientro ad Istanbul insieme ai suoi cinque figli. Ma non è tutto.

Wanda Nara e Mauro Icardi, prove di un riavvicinamento

Ad attendere la Nara e i suoi cinque figli nella casa di Instanbul c'era Mauro Icardi. I followers della showgirl ed ex ballerina per una notte di Ballando con le Stelle 2022 ha condiviso sul suo profilo social anche diversi scatti riguardanti Icardi. Momenti che lo ritraggono in campo e con la maglia della sua nuova squadra di calcio. "Super star" questo è il commento che la Nara ha scritto sotto una di quelle immagini. Un gesto distensivo, che mette a tacere il gossip secondo cui tra i due ci sarebbero dei rapporti tesi dopo la separazione.