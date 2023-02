Shakira-Piqué, svelati clamorosi dettagli sul tradimento di Gerard con Clara Chia

In Italia Totti e Ilary, in Spagna Shakira e Piqué : il 2022 è stato l'anno delle separazioni. Dal tradimento dell'ex difensore del Barcellona alla canzone bomba della colombiana , negli ultimi mesi nel mondo del gossip non si è parlato d'altro ed entrambi i protagonisti ne hanno guadagnato in fama e anche dal punto di vista economico. Settimana dopo settimana infatti stanno emergendo numerosi dettagli soprattutto su come abbia fatto Shakira a scoprire di essere stata tradita.

Shakira e le prove del detective

Secondo le indiscrezioni del programma tv spagnolo "Cuatro al Día", lo scorso marzo la cantante avrebbe ricevuto una telefonata sospetta dal suo compagno di allora, Gerard Piqué, mentre lei si trovava negli Stati Uniti per la registrazione di un programma. Nello specifico l'ex giocatore del Barcellona avrebbe fatto una precisa richiesta alla moglie, ovvero quella di avere maggiore spazio. L'insolita richiesta avrebbe insospettito, e nemmeno poco, Shakira che avrebbe quindi deciso di chiedere aiuto a un detective. Una scelta azzeccatissima dato che proprio l'investigatore le avrebbe fornito alcune prove fotografiche: Piqué in compagnia dell'allora sconosciuta Clara Chia. E come ha reagito Shakira? Sempre secondo i conduttori del programma tv, la cantante avrebbe cercato di recuperare il rapporto con il marito invitandolo ad affrontare una terapia di coppia. Proposta non accettata affatto dall'ex Barcellona che ha risposto lasciando la casa per trasferirsi in un appartamento per conto suo. Dopo alcuni mesi però il calciatore si sarebbe pentito e avrebbe chiesto di tornare a casa con Shakira, ma la riconciliazione non ha portato i frutti sperati, anzi, il matrimonio è finito come tutti sappiamo.