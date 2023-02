Roby Facchinetti rapinato e minacciato: ladri in villa a Bergamo. Cosa è successo

La rapina in casa a Roby Facchinetti

Tra le informazioni trapelate, anche il fatto che con lui c'erano la moglie ed il figlio, tutti minacciati con delle armi da fuoco. La figlia Giulia ha parlato di un fatto veramente grave. Per il cantante dei Pooh non è certo un bel moomento. Pare che gli investigatori non escludano che dietro al colpo possa esserci qualcuno vicino alla famiglia o che abbia frequentato per vari ragioni la villa. I banditi sarebbero stati in tre con il volto coperto con un passamontagna e armati di pistolae si sono fatti consegnare gioielli e soldi.