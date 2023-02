Chiara Ferragni a Sanremo, frecciata alla Canalis e villa extralusso: tutti i dettagli

Chiara Ferragni è arrivata in Liguria a pochi giorni dall'inizio delle 73esima edizione del Festival di Sanremo che prenderà il via martedì 7 febbraio in prima serata su Rai 1. La moglie di Fedez (anche lui presente con il suo podcast Muschio Selvaggio nel preserale di Rai 2) sarà la co-conduttrice insieme a Amadeus e Gianni Morandi della prima e della serata finale della celebre kermesse musicale. Nelle sue recenti Instagram stories, l'influencer ha lanciato una frecciatina a Elisabetta Canalis , già sul palco dell'Ariston nel 2011 e nel 2012.

Chiara Ferragni a Sanremo: la frecciatina a Elisabetta Canalis

L'imprenditrice digitale ha pubblicato uno scatto in cui è di fronte al mare della celebre città dei fiori, a commento del quale la scritta: “La mia Liguria”. Il riferimento è quello al chiacchierato spot regionale dello scorso anno con protagonista Elisabetta Canalis. L’ex Velina di Striscia la notizia, di origini non liguri (è nata in Sardegna, ndr) è stata duramente attaccata insieme a tutta la giunta regionale, poiché in quella pubblicità lo sfondo immortalato era il panorama di Los Angeles, dove la showgirl vive da anni, e non quello della riviera ligure.