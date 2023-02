Elodie e Levante, party pre Sanremo tra balli e canti

Mentre fervono i preparataivi per l'inizio delle 73esima edizione del Festival di Sanremo (in onda da martedì 7 a sabato 11 febbraio su Rai 1), c'è chi fa già festa, come le cantanti in gara Elodie e Levante, che hanno partecipato al party organizzato per la cantante romana, dimostrando grande affiatamento.