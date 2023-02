Sanremo, per Elodie risveglio sexy e allarme raffreddore: messaggio e bacio ai fan

Risveglio con sorpresa per Elodie a Sanremo. La cantante, tra i 28 artisti in gara al Festival di Amadeus, ha rivelato in una storia Instagram registrata direttamente dal letto di non vedere l'ora di esibirsi e far conoscere al pubblico il nuovo brano, ma anche di essersi svegliata con un leggero malessere. Una cosa non da poco, visto che tra qualche ora si dovrà esibire sul palco del Teatro Ariston, ma che non sembra preoccupare particolarmente l'artista: "Buongiorno, è arrivato il giorno fatidico, mi sono svegliata con un po' di raffreddore... Vabbé è normale, finalmente stasera si canta, non vedo l'ora. Spero vi piaccia Due". Questo il messaggio di Elodie, bellissima anche appena sveglia, che ha poi ha chiuso la storia inviando un bacio ai fan.