Wanda Nara condivide le parole di Chiara Ferragni a Sanremo: "Quante volte..:"

Wanda Nara ha approvato e sostenuto il monologo di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 . L'influencer da più di 24 milioni di follower è stata co-conduttrice della prima serata della kermesse musicale condotta da Amadeus e Gianni Morandi (in onda in prima serata su Rai 1). Le parole della moglie di Fedez hanno colpito, tra i tanti, anche l'ex lady Icardi, che ha reagito con un gesto inaspettato.

Wanda Nara ed il gesto social per Chiara Ferragni

La manager argentina, che presto approderà alla conduzione di MasterChef Argentina, ha pubblicato una Instagram story con uno stralcio del monologo della Ferragni a Sanremo 2023: "Quante volte la società fa sentire in colpa le donne perché stanno lontane dai figli? E quante volte accade con gli uomini? Mai". Parole che hanno toccato profondamente la Nara (mamma di cinque figli), spesso attaccata dai leoni della tastiera proprio su questi temi. Ma in tanti hanno visto in questo gesto anche una frecciatina ad Icardi che, stando ad alcune passate rivelazioni dell'imprenditrice, avrebbe voluto che la moglie non lavorasse per seguire la famiglia.