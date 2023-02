Chiara Ferragni e Fedez come Wanda Nara e Icardi: gelo social dopo Sanremo

Chiara Ferragni e Fedez continuano a catalizzare l'attenzione dei fan, dopo il bacio in bocca di Rosa Chemical al rapper durante la finale di Sanremo 2023 . Un video 'rubato' aveva immortalato il diverbio che i due coniugi hanno avuto sul palco dopo il fuoriprogramma, che non è piaciuto alla co-conduttrice.

Chiara Ferragni e Fedez dopo Sanremo 2023

L'assenza di Federico Lucia sui social ha incominciato a preoccupare i fan. All'occhio indiscreto dei followers non è passato inosservato anche un altro dettaglio, ovvero quello che nelle ultime Instagram stories della Ferragni, non c'è alcun riferimento o scatto che la ritrae insieme al marito. Chiara ha scelto di condividere e ringraziare pubblicamente il suo staff, le sue sorelle, la madre Marina, ed i suoi amici più cari, ma non Fedez. Cosa sta succedendo? Questa è la domanda che i fan si stanno ponendo sui social, temendo che il bacio di Rosa Chemical a Fedez al Festival di Sanremo, abbia creato una crisi nella celebre coppia. Proprio come quella che stanno vivendo Wanda Nara e Mauro Icardi che, dopo la separazione, hanno deciso di optare per una indifferenza reciproca sui social.