Lazza, il Milan e l’hater dell’Inter: che derby sui social

Se la vittoria di Sanremo 2023 è andata a Marco Mengoni, Lazza ha ottenuto un meritatissimo secondo posto con il brano 'Cenere' (scritta da Davide Petrella ). Ma non tutti l'hanno presa bene, infatti nelle scorse ore il cantante sanremese è stato pesantemete attaccato sui social dove un utente interista ha scritto: "Vaffan**o, secondo posto immeritato, non eri da podio secondo me".

Le parole di Lazza

Il commento dell'hater di turno non è affatto piaciuto al cantautore, che ha replicato a tono, scrivendo: "Capisco la tua frustrazione, interista, sei già stato abbastanza sfortunato nella vita. Condoglianze". Il riferimento qui è ovviamente per la fede calcistica dell'odiatore seriale, ma anche per quella del celebre cantante, che tifa Milan. Un derby quindi tutto social, che non è passato inosservato all'occhio attento dei fan e dei tifosi.