Wanda Nara e Icardi, San Valentino insieme: cosa sta succedendo

Il San Valentino di Wanda Nara e Mauro Icardi

Come è stato riferito dalla stessa manager in alcuni precedenti post, Wanda ha lasciato la Turchia per tornare in Italia per fare alcune registrazioni. Un recente scatto rubato della manager con Milly Carlucci ha suscitato in tanti il dubbio che l'ex di Icardi possa essere in qualche modo coinvolta nella nuova edizione del Cantante Mascherato. Ma non è detto che la Nara sia qui anche per un'ospitata a Verissimo o a C'è Posta per te. Nel mentre Icardi è volato dalla sua famiglia a Milano. A confermarlo gli ultimi scatti che lo immortalano nella splendida dimora di famiglia. Chissà se questo possa essere per loro un momento di riavvicinamento, dopo la separazione, le voci di presunti nuovi flirt ed il successivo gelo sui social.