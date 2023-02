Wanda Nara hot per San Valentino: Il gossip su Icardi ed i messaggi social

San Valentino tutto italiano per Wanda Nara e Mauro Icardi . La manager argentina è arrivata nel Bel Paese nei giorni scorsi accompagnata dai suoi cinque figli, mentre nelle scorse ore, anche il calciatore del Galatasaray ha raggiunto la famiglia in Italia. Ad attestarlo le foto condivise dall'ex Inter su Instagram che lo ritraggono in campagna delle figlie Francesca ed Isabella.

Wanda Nara e Mauro Icardi: i messaggi per San Valentino

Mentre si rincorrono le voci di una presunta riconciliazione della celebre coppia, per la festa degli innamorati lo sportivo ha condiviso sui social un messaggio romantico: "Il mio San Valentino. Ieri, oggi e per sempre", parole scritte a corredo di uno scatto che ritraggono proprio le due figlie avute dalla Nara. Anche quest'ultima ha condiviso un messaggio in cui si legge: "14 febbraio. Cosa facciamo con te?". Ma non è tutto, perché accanto ad uno scatto hot dove la si vede in un sexy body rosso, la futura conduttrice di MasterChef Argentina ha scritto: "Il primo amore di ogni persona dovrebbe essere per sé stessi. Buongiorno a tutti coloro che sentono o si apprestano a sentire di nuovo l'amore, senza mai dimenticare che quello che conta di più è il prorpio". A destare qualche sospetto anche una storia condivisa dalla manager (e poi cancellata) che ritraeva un tatuaggio raffigurante una testa di leone e una croce. Ed in tanti hanno insinuato potesse essere di Icardi.