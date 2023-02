Beatrice Quinta, museruola shock: "Schiava d'amore" FOTO

Le parole di Beatrice Quinta

A corredo di uno scatto che la vede seminuda con una museruola in bocca, l'estrosa artista ha scritto su Instagram: "San Valentino mi terrorizza. È uno di quei giorni dove senti di doverti fare delle domande". Ed ancora: "Come sto, come stai? Ridi di più con lei? Mi pensi mai? Oppure se è vero che incontri 3 amori importanti nella tua vita io due li ho già persi e non mi resta che amare chi sono diventata senza di voi?". Le parole della Quinta proseguono poi con: "Non sono troppo grande per vivere ancora relazioni masochiste? Forse scelgo persone emotivamente non disponibili perché dentro di me penso sempre di non meritare amore? Tutta questa voglia di stare al centro dell’attenzione è solo una risposta ai miei traumi adolescenziali o sono nata così? Ma poi queste attenzioni quanto valgono quando non ho nessuno con cui condividerle?". A conclusione: "Buon San Valentino, la tua schiava d’amore".