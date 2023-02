Fedez e Rosa Chemical, clamoroso: bacio già otto anni prima di Sanremo. E ora?

Fedez e Rosa Chemical: il gossip

Mentre si registra il gelo social tra i Ferragnez (il rapper è quasi del tutto assente su Instagram, mentre l'influencer continua a condividere post e stories di ringraziamento per chi gli è stato vicino e l'ha davvero aiutata), il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, sgancia un'altra notizia riguardante i due cantanti. Sulla rivista si legge: "Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez a Sanremo è un qualcosa di già visto. I due, otto anni fa, si erano già baciati fuori da uno studio di registrazione, sotto gli occhi dell’agente di Rosa, come mostriamo nella foto. Nulla di nuovo, dunque, tra i due". In tanti ora si domandano se tra i due artisti ci fosse già del tenero e come la prenderà stavolta la Ferragni?