Piqué a ruota libera: "Clara? Sono il suo burattino. E Shakira è..."

Piqué, le parole su Shakira e Clara Chia

Una separazione non facile quella tra l'artista colombiana ed il giocatore, che ha ammesso: "Gli ultimi mesi sono stati complicati per me, avevo bisogno di staccare e andare in vacanza per pochi giorni". E sulla nuova compagna Clara Chia Marti ha detto: "Non guardo le riviste di moda. Vado per negozi con la mia ragazza" ha spiegato, quindi ha aggiunto: "Lei compra e sceglie per me cosa devo indossare. Sono il suo burattino". E su Shakira? Caustico ha dichiarato: "È la persona più famosa che ho nella mia rubrica telefonica".