"Non posso fare l'arbitro perché grassa", la denuncia social sconvolge la pallavolo

Martina Scavelli , arbitro professionista nella serie B di pallavolo , sta facendo parlare di sé per una decisione inaspettata: le dimissioni poiché stanca da un regolamento, che a causa dei suoi chili, la penalizzerà nelle graduatorie federali. Una scelta, la sua, che ha messo nero su bianco in una lettera indirizzata alla Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) e a Paola Egonu , pallavolista (e co-conduttrice della 73esima edizione del Festival di Sanremo) che ha in svariate occasioni denunciato le offese a sfondo razziale ricevute per il colore della pelle.

Le parole di Martina Scavelli

''Tu sei nera, io sono grassa. Anche questa è discriminazione'', con queste parole la Scavelli ha esordito il suo lungo post su Facebook, quindi, spiegando i motivi dell'addio ha proseguito: "Ho annunciato alla Fipav le dimissioni dal mio incarico di arbitro di Serie B. Non sopporto più di essere misurata e pesata come si fa con le vacche". Ed ancora: "Ho superato i valori previsti di BMI e circonferenza addominale e per questo ho ricevuto una penalizzazione di 3 punti nell'ambito del punteggio Dirigenti di Settore e l'esonero dall'impiego fino al raggiungimento dei valori previsti. Così, a fine stagione, passerò dalla serie B al campionato regionale, facendo un enorme passo indietro". Poi chiosando: "Parametri fuori norma, certo, ma di poco. Un poco che non scalfisce la qualità del mio servizio, come se tre dita in più sul mio girovita potessero mettere a rischio una partita di pallavolo che, tra l'altro, non prevede che l'arbitro corra per il campo come succede nel calcio. Le regole sono regole, io le ho accettate e le rispetto, ma non vuol dire che siano sacre e immutabili". Concludendo ha poi scritto: "Lo sport dovrebbe unire, anziché emarginare. E io non voglio più essere messa all'angolo per qualche centimetro o qualche chilo in più!''.