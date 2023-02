Emily Ratajkowski e il nuovo fidanzato: l'annuncio social con una foto nudi

Il gossip era nell'aria già da settimane, soprattutto da quando sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi in spiaggia durante una fuga romantica alle Isole Cayman, ora è diventato ufficiale. E ad ufficializzarlo sono stati i diretti interessati: Emily Ratajkowski e il suo nuovo fidanzato Eric Andre. La supermodella, dopo il divorzio dall'ex marito Sebastian Bear McClard, padre di suo figlio, era finita al centro del gossip per alcuni presunti flirt: prima con Brad Pitt e poi con Pete Davidson con cui è stata paparazzata durante una partita di Nba.