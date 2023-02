Diletta Leotta è incinta? Il pancino sospetto scatena il gossip

Diletta Leotta è incinta? Questa è la domanda che si stanno ponendo in tanti in questi giorni a causa di un video condiviso dalla conduttrice su TikTok in cui la bionda siciliana mostra le sue curve e soprattutto un pancino sospetto. A Sanremo per seguire con la sua radio la kermesse musicale del Festival della Canzone Italiana, condotta da Amadeus e Gianni Morandi, la presentatrice DAZN è stata protagonista di un siparietto divertente.

Diletta Leotta ed il pancino sospetto

La Leotta è apparsa nelle immagini condivise con delle pose sensuali e pancia scoperta. Alcuni outfit le hanno sottolineato il vitino e i fianchi con una gonna longuette. Ma l'occhio indiscreto di qualche fan è caduto proprio sul dettaglio del pancino sospetto, a detto di molti, dalle linee più accentuate del solito. Da qui il gossip sulla presunta gravidanza della Leotta. Il video neanche a dirlo è diventato subito virale sui social. In rete, si leggono alcune indiscrezioni che riferiscono che la Leotta sia effettivamente in dolce attesa, mentre l'entourage della conduttrice ha affermato di non sapere nulla al riguardo.