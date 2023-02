Ferragnez al capolinea? Che succede tra Fedez e la Ferragni dopo Sanremo e Rosa Chemical

Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere al centro dell'attenzione mediatica nonostante il Festival di Sanremo sia finito da giorni. Dopo il bacio di Rosa Chemical al rapper durante la finale della kermesse musicale, le cose tra i Ferragnez non sembrano andare per il meglio . Si è parlato di una lite tra i due sul palco dell'Ariston, a cui è seguito poi un gelo tra i due su Instagram. La presunta crisi dei Ferragnez sta creando trambusto anche sui social.

Chiara e Fedez, le nuove indiscrezione

Se c'è chi ha lanciato (forse ironicamente) un flashmob 'ChiaraxdonaFedez', c'è chi nella giornata di mercoledì 15 febbraio ha rassicurato tutti sul fatto che la coppia era insieme a San Valentino (il sito Whoopsee ha condiviso delle immagini rubate della coppia, intenta ad entrare in un palazzo del capouogo meneghino). Ad alimentare questo gossip però è una nuova indiscrezione che è arrivata ad Amedeo Venza, che invece ribalterebbe la situazione: "I Ferragnez verso la separazione. Mi è arrivato uno screen di una ragazza che abita o lavora da quelle parti e mi diceva che lì c’è uno studio legale che lavora per i personaggi famosi. In base a quello abbiamo ipotizzato che andassero là. Ovviamente sono supposizioni anche se si spera che non sia così anche se lì c’è uno studio legale", ha riferito l'esperto di gossip.