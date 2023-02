Georgina Rodriguez, compensi stellari: il listino per post e storie su Instagram

Georgina Rodriguez : non solo compagna di Cristiano Ronaldo , ma anche influencer di successo , che su Instagram conta più di 36 miilioni di follower . Un esercito di seguaci, che non mancano occasione di seguire i suoi consigli o tenersi aggiornati riguardo la sua quotidianità, fatta di famiglia, calcio ma anche di tanti contenuti social.

Georgina Rodriguez: compensi stellari per i post su Instagram

Grazie alle esposizioni mediatiche, Georgina riesce a guadagnare delle cifre da capogiro. A fare i conti in tasca alla compagna del giocatore dell'Al Nassr è stata la rivista 'Look', secondo cui l'influencer ha un listino stellare quando si tratta di legare il suo nome a qualche azienda. Sembra che una storia postata da lei su Instagram varrebbe 12mila euro. Cosa diversa invece per avere un post con il tag del marchio per il quale si arriverebbe tranquillamente a 60mila. Sarebbe invece di 100mila il costo per una diretta in video. Stando alle indicazioni della rivista, l'ultimo contratto firmato dalla modella con il marchio di moda Elisabetta Franchi supererebbe i 400mila euro.