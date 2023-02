Colapesce si arrabbia con un giornalista: il motivo

Colapesce e Dimartino sono stati tra i Big del Festival di Sanremo 2023, dove hanno portato sul palco dell'Ariston il brano Splash, che è stato molto apprezzato dai fan. Negli ultimi giorni il duo canoro ha rilasciato diverse interviste, ma pare che una non sia andata proprio al meglio. "L'altro giorno, a proposito di Pio e Amedeo, ho fatto brutto a un giornalista napoletano a una radio in diretta. Gli ho detto ‘guarda io me ne posso anche andare adesso e ti mando a fare in c**o".