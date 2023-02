Chiara Ferragni e Fedez: cosa sta succedendo dopo la lite a Sanremo

Chiara Ferragni e Fedez continuano a far notizia e catalizzare l'attenzione del gossip e dei media, nonostante la conclusione della 73esima edizione del Festival di Sanremo . Un'edizione che ha lasciato il segno, non solo per la devastazione floreale di Blanco sul palco dell'Ariston, ma anche per le polemiche seguite all'inaspettato bacio (e simulazione di atto sessuale) di Rosa Chemical nei confronti del celebre rapper milanese, che ha mandato su tutte le furie l'influencer.

Chiara Ferragni e Fedez: la lite a Sanremo

Durante la finale del Festival condotto da Amadeus, è avvenuto l'impensabile: Rosa Chemical, tra i 28 BIg in gara, è sceso dal palco durante la sua esibizione diretto verso Fedez (in prima fila al fianco dei genitori della moglie) per poi simulare un atto sessuale quindi baciare il cantante in bocca (pare non sia stato solo un bacio a stampo). Un gesto che ha destato l'ira di Chiara, tanto che si è visto di un loro acceso confronto sul palco dell'Ariston in un momento di pubblicità. Stando ai rumors, poi Fedez avrebbe cercato di raggiungere il camerino della moglie, ma gli sarebbe stato vietato l'ingresso da una guardia del corpo della co-conduttrice.