Elisabetta Canalis e Brian Perri, gossip di fine matrimonio: mosse social e indiscrezioni

Elisabetta Canalis e Perri: la rottura

A parlare per la prima volta della crisi tra la conduttrice ed il marito è stato il settimanale Nuovo lo scorso ottobre. Nel frattempo non vi è stato mai uno scatto di coppia condiviso sui social. Negli ultimi post della Canalis su Instagram la si vede sempre sola, o in compagnia della figlia e di qualche amico. Ma Brian è misteriosamente scomparso su Instagram. I due si erano conosciuti nel 2012 durante una festa di Halloween. Le nozze sono arrivate due anni dopo ad Alghero. Proprio per amore, la showgirl (appassionata di fitness e kickboxing) si è trasferita negli Usa, dove, nel 2015 è nata la figlia Skyler Eva, oggi 7 anni.