Chiara Ferragni fa dormire Fedez sul divano? Ferragnez, dentro la crisi post Sanremo

Chiara Ferragni e Fedez sempre più in crisi dopo il bacio di Rosa Chemical al rapper durante la finale del Festival di Sanremo 2023 ? Se c'è chi pensa che sia stato tutto costruito per pura strategia di marketing in vista dell'uscita di The Ferragnez 2 (la docu-serie sulla vita del cantante e dell'influencer), c'è chi invece ritiene che tra la celebre coppia ci sia davvero una profonda crisi. A confermare quest'ultima tesi anche Vanity Fair che, nelle scorse ore, ha riportato una clamorosa indiscrezione.

Chiara Ferragni e Fedez: è gelo

"Stando a fonti vicine alla coppia" - si legge su Vanity Fair - "in questi giorni lui dorme sul divano nel loro attico a CityLife a Milano. Sfrattato non di casa, ma dal lettone, dal ritorno a casa dopo Sanremo". Non si sa con certezza se questa indiscrezioni corrisponde alla verità. Da giorni ormai Chiara ha deciso di estromettere del tutto dal suo racconto dei best moment e dal suo diario quotidiano digitale il marito: nessuna foto, immagine, post, reels, story è a lui dedicata. Recentemente si è vociferato che i due fossero andati dall'avvocato per la separazione, poi in un centro di mediazione familiare. Mentre altri li hanno pizzicati insieme a Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo. Insomma, i rumors sulla coppia continuano a proliferare e con loro anche l'hype.