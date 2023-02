Lino Banfi, la lettera del Papa dopo la morte della moglie: "Sei il nonno d'Italia"

Papa Francesco ha fatto pervenire una toccante ed emozionante missiva a Lino Banfi per la scomparsa della adorata moglie Lucia. Il Santo Padre, che ha incontrato l'attore comico in passato in diverse occasioni, ha esordito la lettera con le seguenti parole: "Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima".