Chiara Ferragni e Fedez di nuovo insieme sui social: cosa è successo

Chiara Ferragni alla fine rompe il ghiaccio che aveva "gelato" almeno a livello social il rapporto con Fedez. Lo fa pubblicando una storia in cui sono in evidenza due mani: quella dell'imprenditrice stringe quella del cantante, recente protagonista delle liti con Mario Giordano e Selvaggia Lucarelli. Dopo il caos seguito agli episodi ben noti accaduti in occasione del Festival di Sanremo, la Ferragni aveva continuato a pubblicare contenuti che però escludevano "stranamente" Fedez, il quale, a sua volta, aveva pubblicato e poi rimosso storie Instagram evidentemente indirizzate alla moglie.