Gallinari e Eleonora Boi, arriva l'annuncio social: "Ti aspettiamo"

Eleonora Boi e Danilo Gallinari sono in attesa del secondo figlio. La conduttrice sportiva, infatti, attuale compagna del celebre estista ha annunciato l'arrivo del secondo figlio con un dolce post su Instagram. Dall'amore della coppia era nata nel 2020 la piccola Anastasia. Anche lo sportivo sui social ha commentato il lieto evento scrivendo: "Non vediamo l'ora di conoscerti", annunciando così che saranno presto in 4.