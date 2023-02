Wanda Nara, compenso stellare per l'intervista a Belve? La cifra che trapela

Wanda Nara a Belve: i rumors sul presunto cachet

Il giornalista Juan Etchegoyen ha infatti riferito che: "Non l'ha fatto per niente, le hanno dato una montagna di soldi. Quello che interessava a loro era che lei rispondesse domande profonde e giocose e ovviamente parlasse della questione Icardi, Wanda non ha posto molte condizioni quando ha visto quanto l'avrebbero pagata". Quindi ha proseguito con: “La cifra che mi hanno detto è scioccante, una fonte europea importante mi ha assicurato che dopo aver negoziato per diversi giorni le hanno offerto un milione. Ed è la cifra che le hanno pagato".