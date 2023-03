Elodie, che lite con la vicina! Da "L'avrei presa per il collo" a "Me compro casa tua"

Elodie ed il botta e risposta con la vicina

La situazione però è degenerata a tal punto che: "S ento ticchettare di sopra, come se ci fosse la pioggia, ma era la vicina di sopra che camminava con i tacchi in casa ", racconta a Linus e Nicola Savino, i conduttori del programma. Impossibile dunque poter avere un po' di silenzio e calma. Esasperata è quindi andata dalla vicina molesta dicendo: 'Signora, mi scusi... Può almeno la mattina non mettere i tacchi? Magari dormo' ". La replica della donna non si è fatta attendere: "Potevi comprare l'ultimo piano". Parole che non sono affatto piaciute alla compagna di Andrea Iannone. " In un altro momento, dopo questa risposta, l'avrei presa per il collo. È stata talmente classista. Io l'ho guardata e non le ho detto niente, anzi forse ho detto una cosa come; 'C'hai ragione, la prossima volta mi compro casa tua ", ha concluso l'artista. Ma non è finita qui poiché Elodie è intenzionata ad avere l'ultima parola: " Ho pensato: 'Faccio una festa pazza di notte' e quando uscirà le dirò: 'Te potevi compra' na villa ".