Icardi, i messaggi spiazzanti a Wanda Nara: prima amore e regina, poi "sono single"

Mauro Icardi ha smentito le continue speculazioni riguardanti la sua situazione sentimentale condividendo degli scatti che lo ritraggono insieme alla moglie Wanda Nara a commento dei quali si legge: "Lei, mia moglie, il mio unico amore, la mia regina in questo regno della vita, la madre delle mie figlie. Ti amo". Quindi ha aggiunto: "10 anni d'amore in cui abbiamo dovuto spendere milioni di cose belle, altre non così buone, combattere contro l'invidia, le cattive vibrazioni, gli insulti, far scendere tanti "pagliacci"che volevano salire su questo treno che solo noi sappiamo quanto è costato, quanto diamo di noi stessi per avere ed essere quello che siamo oggi. Ti amo, e ti amerò per tutta la vita, mia bella Regina".