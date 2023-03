Fedez, l’assenza social e il rapporto con Chiara Ferragni: la verità in una storia

TORINO - Un silenzio lungo con brevi apparizioni che lo hanno mostrato visibilmente scosso e tutta la preoccupazione dei fan: Fedez è tornato a farsi vivo sui social con un messaggio chiaro e diretto per provare a spiegare il suo momento. Dopo l'ormai famoso bacio sul palco dell'Ariston con Rosa Chemical, il rapper milanese ha cambiato decisamente il suo rapporto con i social e sul suo atteggiamento sono state tante le presupposizioni fatte: la più condivisa quella di una possibile frattura con la moglie Chiara Ferragni. Inizialmente, a chiarire la situazione tra i due era arrivata una storia della stessa Ferragni che in una foto ha mostrato la sua mano conginuta con quella del marito. Ora è lo stesso Fedez che vuole fare chiarezza.

Fedez, l’assenza social e Chiara Ferragni: la verità in una storia

"Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare il più possibile lontano dai social. In questa decisione non c'entra il rapporto con mia moglie, che anzi ringrazio per il costante support. A Presto", questo il testo scritto nella storia Instagram di Fedez che ha voluto chiarire e rassicurare tutti sul momento che sta attraversando. Che cosa sia successo al rapper milanese è ancora da accertare, di sicuro è arrivata la verità sul rapporto tra lui e la moglie Chiara Ferragni che mette definitivamente a tacere una possibile separazione.