Fedez e Chiara Ferragni: il silenzio social, la crisi e la gita in Val Brembana

Chiara Ferragni e Fedez in crisi? Pare proprio di no! Nonostante le voci sulla coppia non arrestano a placarsi, a spazzare via ogni dubbio sui Ferragnez sono alcuni scatti rubati (pubblicati da Novella 2000) che immortalano il rapper e la moglie insieme ancora una volta in Valle Brembana. I due hanno trascorso il pomeriggio di sabato 4 marzo all’agriturismo Ferdy di Lenna insieme ai figli Leone e Vittoria, che hanno fatto una passeggiata sul pony e si sono divertiti con i tipici animali da fattoria, come cavalli, capre, mucche e conigli.