Fedez, confessioni inaspettate: la verità su salute e Chiara Ferragni

Fedez e i problemi di salute mentale

"Eccomi qua a raccontarvi quello che è successo nell'ultimo periodo. Ci tengo a raccontarvi quello che è successo perché escono quotidianamente notizie su di me e sulla mia famiglia che non corrispondono al vero", con queste parole il rapper ha iniziato la sua lunga confessione. Il rapper ha poi parlato della sua malattia (un tumore al pancreas) che è stato un evento traumatico che ha cercato di affrontare con l'utilizzo di psicofarmaci anziché occuparsi della sua salute mentale. Ppoi ha proseguito dicendo: "Mi sono affidato agli psicofarmaci, che ho cambiato nel tempo, fino a usarne uno che per me era proprio sbagliato". Ed ancora: "Da gennaio mi hanno prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato".