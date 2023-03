Melissa Satta e l'ultimo gesto social per Matteo Berrettini: cosa è successo

Melissa Satta e Matteo Berrettini non sono in crisi, come volevano invece alcuni insistenti rumors sulla coppia circolati in rete nei giorni scorsi. La storia d'amore tra i due continua a gonfie vele. La showgirl ed il campione di tennis sono usciti allo scoperto in occasione del compleanno di lei ed ormai non si nascondono più nemmeno sui social.