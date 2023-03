Cristina Marino e il "maniaco": cosa è successo alla moglie di Luca Argentero

Cristina Marino è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram stories che ha recentemente condiviso, dove ha 'smascherato' un paparazzo che stava seguendo l'attrice ed il marito Luca Argentero durante una tranquilla passeggiata al parco. L'attrice, che lo scorso 16 febbraio è diventata mamma per la seconda volta , ha deciso di riprendere in un video i movimenti del fotografo , che si era nascosto dietro agli alberi e ai cespugli.

Cristina Marino esasperata dai paparazzi

Dopo aver condiviso un video in cui si vede il fotografo intento a scattare foto 'rubate' alla coppia, l'attrice ha etichettato le immagini con "Il maniaco", quindi nella seconda storia ha scritto: “Il maniaco, Vol. 657588392”, per far capire quanto il paparazzo sia stato insistente nei confronti suoi e dei figli piccoli. Gesti che non sono piaciuti alla coppia, che in passato ha sottolineato a più rirpesa quanto fosse importante la loro privacy.