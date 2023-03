Shakira, ecco quanto ha guadagnato con le canzoni contro Piqué: la cifra è clamorosa

Shakira è in cima alle classifiche di tutto il mondo dopo l'uscita di S ession 53 , ma a sancire il recente successo della cantante è stata anche la collaborazione con Karol G con la canzone TQG . Un brano che è subito stato apprezzato dai fan. L'artista, ha canalizzato nella musica tutto il dolore per la separazione da Gerard Piqué , secondo la rivista Lecturas, avrebbe guadagnato con la sua canzone ben oltre 31 milioni di dollari , dovuti per le riproduzioni in streaming e visualizzazioni su YouTube . Allo stesso modo, ilsito Data & Intelligence di Findasense , mostra che il colombiano guadagna 20 euro al minuto .

Shakira e la separazione da Gerard Piqué

La cantante e l'ex calciatore del Barcellona sono stati insieme per 10 anni. Dal loro amore sono nati due figli, Sasha e Milan. La notizia della separazione è avvenuta nel 2022 quando vennero fuori i rumors riguardanti le infedeltà di lui con una giovane ragazza di nome Clara Chia Marti. La colombiana ha parlato del brutto momento vissuto nel corso di una recente intervista, dove ha commentato anche la sua rivale in amore, dicendo: "All'inferno c'è un posto per le donne che non supportano altre donne". La relazione tra la 24enne ed il calciatore sembra andare a gonfie vele, tanto che gli ultimi rumors che li riguardano, riportano che la coppia sarebbe pronta per le nozze.