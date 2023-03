Piqué, le rivelazioni dell'ex e il retroscena sul brano di Shakira

Piqué-Shakira: parla l'ex

Durante un evento a Madrid, all'attrice catalana, è stato chiesto un commento circa la separazione tra Shakira e Piqué: "Non voglio pronunciarmi. Non lo so, non credo perché non ho iniziato a indagare. Hanno la loro storia. Auguro a lui e a tutti il meglio". E a chi le ha chiesto se anche lei ha ballato sulle note del tormentone della colombiana Music Session 53, l'interprete ha confessato: "Come potrebbe non esserlo? Lo hanno messo da tutte le parti". Una canzone che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe fatto guadagnare all'artista colombiana una cifra ragguardevole.