Ilary Blasi esce allo scoperto con Bastian: la dolce dedica social

Ilary Blasi è tornata a catalizzare l'attenzione dei media, per una dedica social fatta al suo nuovo compagno Bastian Muller per un'occasione speciale: "Buon compleanno mio amato...spero che tu abbia il meglio, con tanto amore". Parole a corredo di un dolce e romantico scatto di coppia dove i due si scambiano un'appassionante bacio con dietro una vista romantica. Immagine di uno dei loro tanti viaggi fatti durante gli scorsi mesi.

Ilary Blasi e Bastian Muller: amore a gonfie vele

A pochi giorni di distanza dall'udienza per la separazione da Francesco Totti, la conduttrice Mediaset ha deciso di fare un ulteriore passo avanti nella sua nuova relazione. Nonostante la Blasi e Bastian si frequentino da mesi ormai, l'unico scatto social insieme risale a qualche settimana fa, quando la showgirl ha condiviso su Instagram una foto in auto con le loro mani incrociate. La carrellata di scatti di coppia che Ilary ha condiviso nelle scorse ore, rappresnterebbe quindi l'attestazione di quanto la nuova relazione proceda a gonfie vele. Nelle scorse settimane, i due sono stati paparazzati nella villa dell'Eur a Roma, occasione in cui il volto Mediaset ha fatto le presentazioni ufficiali del nuovo partner alla sua famiglia.