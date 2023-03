Shakira, nuova frecciata contro Piqué: "Ho sopportato tante str...."

Shakira, la sorellanza e il dolore vissuto

"Dopo la sua pubblicazione ho capito che non avevo solo fan, ma una sorellanza di donne che hanno vissuto quello che ho vissuto io", ha chiosato la cantante, riferendosi probabilmente alla sua separazione e al dolore che ne è conseguito. Poi l'artista colombiana ha proseguito dicendo: "Che pensano quello che penso io, che sentono quello che sento io, che hanno dovuto sopportare così tante stronzate come ho dovuto fare io, quindi ho scritto questa canzone per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse". Oggi Piqué è felicemente in coppia con la giovanissima compagna Clara Chia Marti, con la quale i rumors riferiscano ci sarebbero in programma anche le nozze.