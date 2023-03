Totti e Ilary Blasi si danno buca: divorzio, salta prima udienza

Francesco Totti e Ilary Blasi non si vedranno martedì 14 marzo in tribunale per discutere la loro separazione . Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, uno dei due ex coniugi avrebbe chiesto un rinvio della prima udienza . E stando ai meglio informati, l'iniziativa sarebbe partita dall'ex Capitano della Roma.

Totti e Blasi: il valzer per le date dell'udienza

Sul punto il Messaggero ha scritto che sarebbe stato chiesto lo slittamento: "Forse per avere più tempo per preparare la sua difesa". Se da un lato l'ex coppia è lontata da un accordo sulla divisione dell'ingente patrimonio accumulato e sul mantenimento dei figli, dall'altro non lo sono nemmeno per le date dei dibattimenti in aula. Stando alle ultime indiscrezioni Ilary aveva chiesto inizialmente l'anticipazione dell'inizio della causa, che è stata rigettata dal giudice, quindi fissata per il 14 marzo. Pare inoltre che i legali della Blasi avrebbero depositato una richiesta di addebito sulla separazione, tale per cui la fine del matrimonio sarebbe attribuita a Totti, il che peserebbe anche nell'attribuzione patrimoniale.