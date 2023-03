Valentina Ferragni, baci in Messico con un 2001: nuovo amore dopo Vezil?

Valentina Ferragni ha una nuova relazione. La sorella di Chiara Ferragni, nata nel 1992, è in questi giorni in Messico, dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax nell'incantevole cornice di Tulum. in compagnia di un ragazzo. Stando alle indiscrezioni riportate da The Pipol Gossip, il giovane classe 2001 sarebbe originario di Castelfranco Veneto, ma vivrebbe a La Miranda, una località nei pressi di Los Angeles, dove starebbe frequentando la “Biola”. Le indiscrezioni riferiscono che i questi giorni di vacanza i due sarebbero stati inseparabili. Ad attestarlo anche alcune foto 'rubate' che li ritraggono in pista da ballo in atteggiamenti intimi ed affettuosi, svelando una dolce complicità.