Piqué, l'ultima frecciata a Shakira dopo la Twingo ed il Casio

Gerard Piqué è tornato a far parlare di sé, dopo le recenti dichiarazioni fatte sullo scandalo arbitri che sta travolgendo il club del Barcellona , per il commento fatto durante una recente intervista televisiva sulla canzone che l'ex compagna Shakira e BIzarrap , dove la colombiana ha lanciato delle frecciatine all'ex calciatore.

La reazione di Gerard Piqué

Sebbene sino ad ora le reazioni dell'ex calciatore siano state quelle di andare in giro con una Twingo, piuttosto che indossare un Casio (elementi citati nel brano di Shakira), nelle scorse ore Piqué ha fatto un passo avanti, parlando stavolta apertamente della canzone Session 53, dicendo: "Le persone hanno la responsabilità, specialmente quelli di noi che sono genitori, di cercare di proteggere i nostri figli". Poi chiosando ha aggiunto: "Ognuno prende le decisioni che ritiene appropriate. E non me la sento di parlarne. L'unica cosa che voglio è che i miei figli stiano bene". Dopo la separazione dalla cantante colombiana, Gerard ha ufficializzato la sua relazione con Clara Chia Marti, che pare gli abbia fatto perdere la testa, fino al punto che si vocifera che i due sarebbero pronti per le nozze.