Ambra Angiolini, il nuovo amore dopo Allegri: chi è

Non c'è più alcun dubbio: Ambra Angiolini ha un nuovo amore dopo l'addio a Massimiliano Allegri. Nei giorni scorsi si era vociferato di una nuova fiamma per l'ex giudice di X Factor, ma grazie al settimanale Chi quelle voci oggi sono diventate certezza. L'ex conduttrice di Non è la Rai è stata infatti paparazzata per le vie di Milano insieme all'attore Andrea Bosca, intenti a scambiarsi dei romantici baci.