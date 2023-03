Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: chi è la fiamma di 25 anni più giovane

Eros Ramazzotti: chi è Dalila Gelsomino

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha riferito che i due sono stati paparazzati a dicembre a Milano all'uscita da un ristorante, per poi recarsi a casa di lui. Stando alle indiscrezioni, il cantante e la nuova presunta partner si sarebbero conosciuti a Playa del Carmen, in Messico, dove la ragazza vive e si occupa di turismo. La 34enne, già dal 2016 in Sudamerica, è laureata in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo conseguita presso l'Università Cattolica di Milano, e subito dopo ha ottenuto una borsa di studio alla New York University ad Albany.