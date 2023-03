Dani Alves, la moglie Joana annuncia la separazione: il messaggio social

Nelle scorse ore Joana Sanz ha pubblicato una fotografia sul suo account Instagram che ha suscitato clamore e per questo diventata subito virale a causa del suo contenuto. La modella di Tenerife, che nei giorni scorsi aveva lanciato una frecciatina all'ex calciatore del Barcellona citando la canzone di Shakira , ha sorpreso tutti i suoi followers con una riflessione scritta di pugno in cui ha messo fine alla sua storia d'amore con Dani Alves, separandosi da lui.

La lettera social di Joana Sanz

Mesi orribili per Joana Sanz, che dopo l'accusa di stupro contro il marito (mossa da una ragaza che lo avrebbe incontrato in una discoteca di Barcellona) ha scelto di pensare prima di tutto alla sua serenità. "Fin da piccola scrivo i miei sentimenti per esprimermi, immagino perché sono figlia unica. Qualunque cosa sia, mi fa bene. Mi piacerebbe che le righe scritte qui fossero di amore e felicità, ma non è così. Sono stati mesi orribili, non i più duri della mia vita, perché ho affrontato molte tempeste, ma molto buie e dolorose", ha esordito la modella nel suo scritto su Instagram. Poi ha aggiunto: "La sensazione di abbandono e solitudine bussa di nuovo alla mia porta. Migliaia di "perché" senza risposte. Ho scelto come compagno di vita una persona che davanti ai miei occhi era perfetta".