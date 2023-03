David e Victoria Beckham e la fitness routine di coppia

Victoria e David Beckham sempre più innamorati ed in sintonia. Nelle scorse ore l'ex Posh Spice ha condiviso un video che la vede protagonista insieme al marito mentre fanno degli esercizi fisici per mantenersi in forma. Un allenamento di coppia, che non manca mai neanche quando sono in vacanza e che la dice lunga anche sull'affiatamento della coppia che si è unita in matrimonio nel 1999.