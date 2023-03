Bruce Willis, compleanno con Demi Moore: candeline e tanta emozione

Bruce Willis ha spento 68 candeline il 19 marzo. Al celebre attore, che circa un anno fa ha lasciato la recitazione a causa di un'afasia, è stata diagnosticata recentemente una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 ei 60 anni.

Il compleanno di Bruce Willis

Il celebre protagonista di Die Hard, che solo pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l'annuncio del peggioramento, è stato festeggiato per il suo compleanno dall'intera famiglia allargata. Presente anche l'ex moglie Demi Moore, che ha immortalato il momento in un video, poi condiviso sul suo profilo, quindi diventato virale sui social. Nella sequenza delle immagini si vede l'attore attorniato dai familiari, mentre canta la canzone 'Happy Birthday', poi con un po' di incertezza ha spento la candelina sulla torta da solo.