Wanda Nara, Masterchef fa il boom di ascolti e Icardi guarda tutto in tv

Wanda Nara protagonista non solo del gossip internazionale ma anche della scena televisiva. Il 20 marzo è andata in onda la prima puntata di MasterChef Argentina , condotto quest'anno da lady Icardi . L'intera famiglia della manager e dell'attaccante del Galatasaray si è riunita per seguire il primo appuntamento del talent culinario, che ha attaccato al piccolo schermo i telespettatori argentini.

Wanda Nara, che ascolti con MasterChef

Sembra che lo show, che anche in Italia ha un grande successo di ascolti e di seguito, abbia raggiunto un picco del 25%. Un grande risultato per Wanda Nara, che oltre ad essere manager del marito, ha anche una linea di prodotti cosmetici, di abbigliamento sportivo e recentemente anche lingerie molto sexy. Proprio negli ultimi post su Instagram, la Nara si è mostrata in alcuni scatti sexy con indosso la sua sensuale lingerie, che non lascia molto all'immaginazione. Tanto che in uno scatto, per evitare le censure di Instagram, l'imprenditrice è ricorsa a due emoticon con i biscottini messe a copertura dei capezzoli.