Emily Ratajkowski, nuovo look e capelli cortissimi: "Sembra Arisa"

Emily Ratajkowski ci ha dato un taglio: nuovo look per la celebre modella che è apparsa recentemente sui social con un look rinnovato e capello corto . La nuova capigliatura ha suscitato la reazione dei social: tra i vari complimenti non sono mancati commenti sarcastici e paragoni con altri personaggi famosi.

Emily Ratajkowski come Arisa e Tokyo

Molti utenti social hanno notato che il nuovo look di Emrata ricorda quello della cantante italiana Arisa, ma non solo. C'è chi l'ha paragonata anche al personaggio di Tokyo (Ursula Corbero) della popolare serie tv La Casa di Carta. Se in tanti hanno notato delle somiglianze, ci sono anche molti utenti che hanno criticato il cambio look della modella, scrivendo: "Perché capelli corti? Letteralmente ogni donna sembra peggio con i capelli corti. Una nonna può averlo, ma non una giovane donna". Tra le tante reazioni c'è anche quella di Valentina Vignali: "Fre**a pure pelata amore mio". Chissà cosa ne penserà il fidanzato di Emrata, Eric Andre?